وفاة دريد لحام تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي وتقلق الجمهور.. اليكم الحقيقة

تصدر خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع الواصل الإجتماعي خبر وفاة الممثل السوري القدير دريد لحام، ما تسبب بحالة من الحزن وقلق كبير من قبل جمهوره.

ومع انتشار الخبر بشكل كبير، حسمت هالة بيطار زوجة الممثل السوري الجدل وخرجت عن صمتها من خلال اتصال أجرته مع أحد الصحفيين السوريين ، نفت من خلاله تلك الشائة مؤكدة أن الفنان دريد لحام جالس بجانبها ويتمتع بصحة جيدة.

ولكي تثبت السيدة هالة صحة أعطت الهاتف لزوجها الفنان السوري دريد لحام خلال الإتصال، لكي يخبر جمهوره أنه بخير وأن كل ما تم تداوله لا يصحة له.