وفاة دريد لحام تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي وتقلق الجمهور.. اليكم الحقيقة

View this post on Instagram
A post shared by فن بلس faan plus (@faan.plus)
A post shared by فن بلس faan plus (@faan.plus)
أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن إنهاء الخلاف بينها وبين طبيب التجميل اللبناني الدكتور نادر صعب، بعد فترة من التوتر والاتهامات، أبرزها اتهامها له سابقًا بالتسبب في “تشويه وجهها” نتيجة خطأ طبي، مؤكدة أن السلام النفسي وراحة البال أهم من أي خلاف.
أثارت الفنانة شمس الكويتية ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو تُلقي فيه محاضرة دينية.
تصدر خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي شائعة وفاة الممثلة السورية حنان اللولو بعدما أعلنت قبل أيام عن عودة السرطان اليها للمرة الثانية.