الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ريهام سعيد تعلن تصالحها مع نادر صعب
ريهام سعيد تعلن تصالحها مع نادر صعب
A-
A+

ريهام سعيد تعلن تصالحها مع نادر صعب

فن

2025-05-30 | 12:57
ريهام سعيد تعلن تصالحها مع نادر صعب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ريهام سعيد تعلن تصالحها مع نادر صعب

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن إنهاء الخلاف بينها وبين طبيب التجميل اللبناني الدكتور نادر صعب، بعد فترة من التوتر والاتهامات، أبرزها اتهامها له سابقًا بالتسبب في “تشويه وجهها” نتيجة خطأ طبي، مؤكدة أن السلام النفسي وراحة البال أهم من أي خلاف.

وجاء إعلان الصلح عبر مقطع فيديو نشرته ريهام سعيد على حسابها الرسمي بمنصة “إنستغرام”، ظهرت فيه إلى جانب شقيقة الدكتور نادر صعب، وعلّقت قائلة: في هذه الأيام المباركة، تم الصلح بين ريهام سعيد والدكتور نادر صعب.. وهدي أخته، أهلاً وسهلاً في مصر.. راحة البال والسلام النفسي أهم شيء في الكون.

اقرأ ايضا في فن

شمس الكويتية تحدث ضجة بحديثها عن الدين وموجة غضب تطالها
12:52

شمس الكويتية تحدث ضجة بحديثها عن الدين وموجة غضب تطالها

أثارت الفنانة شمس الكويتية ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو تُلقي فيه محاضرة دينية.

12:52

شمس الكويتية تحدث ضجة بحديثها عن الدين وموجة غضب تطالها

أثارت الفنانة شمس الكويتية ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو تُلقي فيه محاضرة دينية.

وفاة دريد لحام تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي وتقلق الجمهور.. اليكم الحقيقة
12:48

وفاة دريد لحام تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي وتقلق الجمهور.. اليكم الحقيقة

تصدر خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع الواصل الإجتماعي خبر وفاة الممثل السوري القدير دريد لحام، ما تسبب بحالة من الحزن وقلق كبير من قبل جمهوره.

12:48

وفاة دريد لحام تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي وتقلق الجمهور.. اليكم الحقيقة

تصدر خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع الواصل الإجتماعي خبر وفاة الممثل السوري القدير دريد لحام، ما تسبب بحالة من الحزن وقلق كبير من قبل جمهوره.

ما حقيقة وفاة الممثلة السورية حنان اللولو بعد اصابتها بالسرطان ؟
12:11

ما حقيقة وفاة الممثلة السورية حنان اللولو بعد اصابتها بالسرطان ؟

تصدر خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي شائعة وفاة الممثلة السورية حنان اللولو بعدما أعلنت قبل أيام عن عودة السرطان اليها للمرة الثانية.

12:11

ما حقيقة وفاة الممثلة السورية حنان اللولو بعد اصابتها بالسرطان ؟

تصدر خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي شائعة وفاة الممثلة السورية حنان اللولو بعدما أعلنت قبل أيام عن عودة السرطان اليها للمرة الثانية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025