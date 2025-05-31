حلا الترك تنتقم من والديها امام الجميع وهذا ما فعلته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل تخرج الفنانة البحرينية حلا الترك، بعد إنهائها دراستها في تصميم الأزياء، أثار تفاعلاً واسعًا بسبب كلمتها المؤثرة التي ألقتها خلال الحفل.



وخلال كلمتها، تحدثت حلا الترك عن الصعوبات التي مرت بها خلال مسيرتها الدراسية، مشيرة إلى أنها شعرت بالضياع في فترات معينة، لكنها تمكنت من تجاوز تلك المرحلة بدعم شخص وصفته بـ"المهم جدًا" في حياتها، وهو عمتها، دون الإشارة إلى والديها المطلقين، المنتج البحريني محمد الترك والفنانة منى السابر.



وقالت حلا: "شعرت بالضياع، لكن خطوة بخطوة بدأت أستعيد توازني، ووجدت من جعلني أشعر وكأنني في بيتي. وبصراحة، لم أكن لأقف هنا اليوم لولا دعم شخص مهم جدًا... عمتي، التي منحتني القوة وكانت بجانبي في كل خطوة".