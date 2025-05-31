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تولين بكري في تصريحات نارية وهذا ما قالته عن الرئيس احمد الشرع
تولين بكري في تصريحات نارية وهذا ما قالته عن الرئيس احمد الشرع
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تولين بكري في تصريحات نارية وهذا ما قالته عن الرئيس احمد الشرع

فن

2025-05-31 | 07:59
تولين بكري في تصريحات نارية وهذا ما قالته عن الرئيس احمد الشرع
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Aljadeed
تولين بكري في تصريحات نارية وهذا ما قالته عن الرئيس احمد الشرع

تصدر خلال الساعات الماضية تصريحات جديدة للممثلة السورية تولين بكري، والتي تحدثت فيها عن انباء زواجها من ماهر الأسد، ورأيها بتصريحات زميلتها الممثلة سلاف فواخرجي، ومواضيع أخرى.

وفي التفاصيل، شاركت الممثلة السورية تولين بكري مؤخرا في بودكاست تحدثت فيه عن أوضاع سوريا والشائعات التي طاولتها عن زواجها من ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد
ونفت تولين هذه الأخبار وقالت : "كيف زوجة ماهر الأسد وما عندي لا جاه ولا أموال ولا مواكب أو أملاك أو مرافقة".
وأشارت تولين إلى انه كان هناك أوامر من النظام السوري بأن تبقى في المنزل من دون عمل بعدما حققت نجاحا
وأضافت: النظام السابق ظلمنا وقتلنا وجوعنا وخلق فينا الطائفية التي نرى جذورها حاليا.

ولفتت تولين إلى ان هناك حاليا فصائل متفلتة في سوريا يحاول الرئيس أحمد الشرع ان يقضي عليها، معتبرة انه من المستحيل ان تبنى سوريا على مكون واحد
وقالت انها أنا ضد كل ما تحدثت به أخيرا زميلتها الفنانة سلاف فواخرجي عن سوريا، مشيرة إلى ان أكثر من 85 بالمئة من الشعب السوري "مكوع"، وتابعت: "أنا أول المكوعين والمطبلين للرئيس الحالي إذا أرادوا تسميتي "مكوعة". 

واعتبرت تولين ان الممثل مازن الناطور غير مناسب لمركز نقيب الفنانين.

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