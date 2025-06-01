نادين نسيب نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة: ستواجهون لعنة أبدية!

Gossiping about me is a sign of weakness and insecurity. I hope you get over the NNN trauma. ❤️ 🙏🏼 Start focusing on yourself and your future. Wasting time watching me is a privilege; use it wisely to empower yourself rather than using it in your low-level social media content;… — Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) May 31, 2025

وفي التفاصيل، نشرت نادين نسيب نجيم على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة باللغة الإنكليزية، وجّهت من خلالها رسالة حادّة، انتقدت فيها من يتناولونها بالنميمة، اذ قالت: "النميمة عني علامة ضعف وانعدام ثقة.. أتمنى أن تتجاوزوا الصدمة التي تسببها لكم نادين نسيب نجيم"، داعية إياهم إلى التوقف عن هدر وقتهم بمراقبتها، قائلة: "إضاعة الوقت في متابعتي امتياز... استخدموه بحكمة لتمكين أنفسكم".وفي ختام رسالتها، وجهت نادين نصيحة لمنتقديها، فقالت: "تعلّموا مني ومن رحلتي لتتطوروا وتصبحوا أشخاصاً أفضل. خذوا هذه النصيحة القيّمة، وإلا ستواجهون لعنة أبدية. حظاً سعيدا".