نادين نسيب نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة: ستواجهون لعنة أبدية!

وفي التفاصيل، نشرت نادين نسيب نجيم على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة باللغة الإنكليزية، وجّهت من خلالها رسالة حادّة، انتقدت فيها من يتناولونها بالنميمة، اذ قالت: "النميمة عني علامة ضعف وانعدام ثقة.. أتمنى أن تتجاوزوا الصدمة التي تسببها لكم نادين نسيب نجيم"، داعية إياهم إلى التوقف عن هدر وقتهم بمراقبتها، قائلة: "إضاعة الوقت في متابعتي امتياز... استخدموه بحكمة لتمكين أنفسكم".
وفي ختام رسالتها، وجهت نادين نصيحة لمنتقديها، فقالت: "تعلّموا مني ومن رحلتي لتتطوروا وتصبحوا أشخاصاً أفضل. خذوا هذه النصيحة القيّمة، وإلا ستواجهون لعنة أبدية. حظاً سعيدا".