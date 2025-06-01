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نادين نسيب نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة: ستواجهون لعنة أبدية!
نادين نسيب نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة: ستواجهون لعنة أبدية!
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نادين نسيب نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة: ستواجهون لعنة أبدية!

فن

2025-06-01 | 05:17
نادين نسيب نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة: ستواجهون لعنة أبدية!
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Aljadeed
نادين نسيب نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة: ستواجهون لعنة أبدية!

اثارت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في الساعات القليلة الماضية، ضجة واسعة بين المتابعين، بعد ان وجهت رسالة شديدة اللهجة الى بعض الأشخاص الذين قالت إنهم يستخدمون اسمها لصناعة محتوى وصفته بـ"التافه" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


وفي التفاصيل، نشرت نادين نسيب نجيم على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة باللغة الإنكليزية، وجّهت من خلالها رسالة حادّة، انتقدت فيها من يتناولونها بالنميمة، اذ قالت: "النميمة عني علامة ضعف وانعدام ثقة.. أتمنى أن تتجاوزوا الصدمة التي تسببها لكم نادين نسيب نجيم"، داعية إياهم إلى التوقف عن هدر وقتهم بمراقبتها، قائلة: "إضاعة الوقت في متابعتي امتياز... استخدموه بحكمة لتمكين أنفسكم".
وفي ختام رسالتها، وجهت نادين نصيحة لمنتقديها، فقالت: "تعلّموا مني ومن رحلتي لتتطوروا وتصبحوا أشخاصاً أفضل. خذوا هذه النصيحة القيّمة، وإلا ستواجهون لعنة أبدية. حظاً سعيدا".

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