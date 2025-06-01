ملكة جمال تايلاند تُتوّج بلقب ملكة جمال العالم 2025

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A post shared by Miss World (@missworld)
A post shared by Miss World (@missworld)
شاركت الفنانة السورية أمل عرفة جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورًا التقطتها خلال تواجدها في العاصمة الهولندية أمستردام، وعلّقت عليها قائلة: من هولندا... كل الحب، في رسالة محبة وعطاء من قلب أوروبا إلى متابعيها.
كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن فلسفتها الشخصية في التعامل مع الحسد والطاقة السلبية، مؤكدة أهمية الحفاظ على التوازن بين الجسد والروح، وعدم الاكتفاء بالعناية بالمظهر أو اللياقة البدنية فقط.
يبدو أن الأمير هاري، يفكر في تغيير اسم عائلته إلى اسم عائلة والدته الراحلة، ديانا سبنسر، وهي خطوة كانت ستشمل تخليه عن لقب ماونتباتن-وندسور، الذي يستخدمه طفلاه، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.