ملكة جمال تايلاند تُتوّج بلقب ملكة جمال العالم 2025

وجاءت ملكة جمال إثيوبيا وصيفة أولى، وسط منافسة قوية بين متسابقات يمثلن أبرز الدول من مختلف القارات.شهدت لحظة التتويج لقطات مؤثرة، حين سلّمت كريستينا بيشكوفا، ملكة جمال العالم لعام 2024، التاج إلى أوبال سوشاتا، لتبدأ بذلك الأخيرة رحلتها مع اللقب العالمي لعام 2025، ممثلة الجمال الآسيوي والعالمي في العديد من الأنشطة الخيرية والإنسانية.