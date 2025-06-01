حمو بيكا يعود الى السجن بعد خروجه بثلاثة أشهر

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا بحبس حمو بيكا سنة كاملة، بعد ضبطه وبحوزته سلاحان أبيضان، وهو ما يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، وأمرت النيابة وقتها بإخلاء سبيله على ذمة القضية، مع إحالته الى المحاكمة أمام محكمة الجنح، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في وقائع أخرى.تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك، بعد أن تبين تهربه من تنفيذ عدة أحكام قضائية. وحرر محضر بالواقعة، وتولت دورية أمنية اصطحابه الى قسم شرطة قصر النيل، تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر بحقه. وتولت النيابة المختصة متابعة التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.يُذكر أن الشرطة المصرية أفرجت عن المغني حمو بيكا، بعد قضاء فترة عقوبة الحبس لمدة شهرين، في سجن برج العرب، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر ضده، بالحبس مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي عام 2018، تحت عنوان "وش غضب" من دون ترخيص من الجهات المختصة، وهي نقابة المهن الموسيقية.