ياسمين صبري تكشف كيف تتعامل مع الحسد

في حديثها ضمن برنامج "سينماتك"، قالت ياسمين إنها لا تخاف من الحسد لكنها لا تستبعد تأثيره، موضحة: "مش بخاف من الحسد، ولما بحس بحاجة غريبة في حياتي في ناس معينة بستشيرها".وأضافت أن لديها دائرة ضيقة من الأشخاص المقربين الذين تلجأ إليهم عندما تشعر بطاقة سلبية أو عدم ارتياح.وأكدت صبري على أهمية العناية بالصحة النفسية والروحية، تمامًا كما تهتم بالرياضة والتغذية.وقالت: "زي ما بلعب رياضة عشان أبقى قوية، وبحافظ على أكلي عشان صحتي، في كمان حاجات بعملها لروحي عشان أكون أحسن، مشيرة إلى أن هذا التوازن ضروري لمواجهة الضغوط التي تواجهها كممثلة وشخصية عامة".