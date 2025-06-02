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المنتج السوري محمد قبنض يشتم نظام الأسد ويعبر عن سعادته بـ سوريا الجديدة
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المنتج السوري محمد قبنض يشتم نظام الأسد ويعبر عن سعادته بـ سوريا الجديدة

فن

2025-06-02 | 04:08
المنتج السوري محمد قبنض يشتم نظام الأسد ويعبر عن سعادته بـ سوريا الجديدة
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Aljadeed
المنتج السوري محمد قبنض يشتم نظام الأسد ويعبر عن سعادته بـ سوريا الجديدة

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع للمنتج السوري محمد قبنض وهو متواجد في معرض بيلديكس.

وكشف الفيديو عن رأي محمد قبنض بالتطورات الحاصلة في سوريا، معبراً عن سعادته لما يجري بعد سقوط نظام الأسد.

وفي التفاصيل، أجرت منصة "زمان الوصل" لقاء مع المنتج السوري محمد قبنض على هامش تواجده في معرض بيلديكس، حيث كشف المراسل قيلام المنتج بتوجيه الشتائم ضد نظام الأسد المخلوع.

وعبر المنتج السوري عن فرحته لما يجري، قائلا: "في احلى من هالجمعة الحلوة، في احلى من الحرية، صار في نفس".

وتابع: "هلأ المستقبل، هلأ نحنا بالمستقبل، سوريا المستقبل".

وبيّن قبنض أنه مستمر حاليا بالإنتاج لعدة اعمال، كاشفا انه لا يوجد معوقات نهائيا الآن، وقال: "ما في احلى منهن، رياحة صار، ومن هلأ لكم شهر لتلاقي الناس عم ترقص بالشارع من الفرحة، صارت سوريا الفرحة".

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