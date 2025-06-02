ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها هشام جمال بأجواء رومانسية

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A post shared by Laila (@lailaahmedzaher)
A post shared by Laila (@lailaahmedzaher)
فاجأ نجما برنامج "الحب أعمى يا حبيبي"، صفا الجبوري ومحمد كسواني، الجمهور في الوطن العربي بحفل زفاف ثانٍ، بعد مرور ما يقرب من عام على زفافهما الأول.
كشفت ابنة الممثلة السورية حنان اللولو تطورات حالة والدتها الصحية بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة في إحدى مستشفيات دمشق.
تصدر اسم الفنان اللبناني زياد برجي، في الساعات القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان شارك زياد برجي مؤخرا في مناسبة خاصة برفقة زوجته المغربية سناء فرح واولادهما.