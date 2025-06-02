ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها هشام جمال بأجواء رومانسية

جاء في رسالة ليلى زاهر إلى زوجها هشام جمال: "إلى قلبي، وحبيبي، وزوجي الرائع... عيد ميلاد سعيد، لن تكفيني ملايين السنين لأُحبك كما ينبغي. أنت كل ما تمنيتُه وأكثر. وأخيرًا، يا زوجي، أنتَ حبي الوحيد الذي لا يتكرر... محظوظة بأن أكون معك".الرسالة التي نشرتها بمناسبة عيد ميلاده الـ32، بدت وكأنها امتداد طبيعي للعلاقة التي ربطت بينهما، وكرّستها مشاعر الاحترام والدعم والود المتبادل منذ إعلان ارتباطهما.