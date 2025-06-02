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ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها هشام جمال بأجواء رومانسية
ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها هشام جمال بأجواء رومانسية
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ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها هشام جمال بأجواء رومانسية

فن

2025-06-02 | 06:02
ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها هشام جمال بأجواء رومانسية
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Aljadeed
ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها هشام جمال بأجواء رومانسية

في أول مناسبة تجمعهما بعد الزواج، احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد زوجها الفنان والمنتج هشام جمال، إذ خصّته برسالة شديدة العذوبة والرومانسية عبر حساباتها الرسمية، عبّرت فيها عن مشاعرها بكلمات صادقة أثارت تفاعل جمهورها ومحبي الثنائي.

جاء في رسالة ليلى زاهر إلى زوجها هشام جمال: "إلى قلبي، وحبيبي، وزوجي الرائع... عيد ميلاد سعيد، لن تكفيني ملايين السنين لأُحبك كما ينبغي. أنت كل ما تمنيتُه وأكثر. وأخيرًا، يا زوجي، أنتَ حبي الوحيد الذي لا يتكرر... محظوظة بأن أكون معك".
الرسالة التي نشرتها بمناسبة عيد ميلاده الـ32، بدت وكأنها امتداد طبيعي للعلاقة التي ربطت بينهما، وكرّستها مشاعر الاحترام والدعم والود المتبادل منذ إعلان ارتباطهما.

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