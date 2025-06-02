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مروان بابلو يحتفل بزفافه في اجواء عائلية بعيدا عن الاعلام
مروان بابلو يحتفل بزفافه في اجواء عائلية بعيدا عن الاعلام
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مروان بابلو يحتفل بزفافه في اجواء عائلية بعيدا عن الاعلام

فن

2025-06-02 | 12:17
مروان بابلو يحتفل بزفافه في اجواء عائلية بعيدا عن الاعلام
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Aljadeed
مروان بابلو يحتفل بزفافه في اجواء عائلية بعيدا عن الاعلام

احتفل مغنّي الراب مروان بابلو بزفافه مساء أمس الأحد، بعيداً عن الضجة الإعلامية، وقد اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقرّبين.

وفاجأ الرابر المصري جمهوره بخبر زواجه من دون الكشف عن أي تفاصيل حول هوية العروس وإجراءات حفل الزفاف، وحرص على إبقاء الحفل سرّياً، ولم ينشر صوراً من حفل الزفاف عبر صفحاته في السوشيال ميديا من الحفل، بل تم تسريب بعض هذه الصور.

وظهر في الصور المنتشرة حفل الزفاف الذي فضّل مروان بابلو أن يكون في مكان مفتوح وبين أصدقائه المقرّبين، واختار بدلة سوداء كلاسيكية وأبقى على تسريحة شعره ذات الضفائر القصيرة. أما العروس فلم يكشف عن هويتها ولكنها بعيدة عن الساحة الفنية وقد اختارت فستاناً من الشيفون والدانتيل مع طرحة طويلة.

 

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