تامر حسني يدخل المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. ما كشفه اقلق الجمهور

تصدر اسم الفنان المصري تامر حسني، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان كشف لأول مرة عن مرضه الخطير، بعد ان اخفاه لفترة عن الجمهور.

