تامر حسني يدخل المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. ما كشفه اقلق الجمهور
تصدر اسم الفنان المصري تامر حسني، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان كشف لأول مرة عن مرضه الخطير، بعد ان اخفاه لفترة عن الجمهور.
وفي التفاصيل، كتب تامر حسني عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام: "مكنتش ومش عادتي اشغلكم بتفاصيل شخصية عني او عن عيلتي، بس بما ان كتير منكم عرفوا، فأنا دخلت المستشفى قبل سفري لتعب شديد جدا حصلي، والاهم ان ابني ادم بعدي باسبوع دخل المستشفى في تعب كبير".
وتابع: "شكرا لكل حد دعاله واهتم وبيسأل عنه، وربنا ما يكتب أي الم ولا وجع لاي حد منكم او من ولادكم".