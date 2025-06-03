الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس السوري احمد الشرع يفاجئ الحجاج السوريين بخطوة غير متوقعة
الرئيس السوري احمد الشرع يفاجئ الحجاج السوريين بخطوة غير متوقعة
A-
A+

الرئيس السوري احمد الشرع يفاجئ الحجاج السوريين بخطوة غير متوقعة

فن

2025-06-03 | 09:17
الرئيس السوري احمد الشرع يفاجئ الحجاج السوريين بخطوة غير متوقعة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس السوري احمد الشرع يفاجئ الحجاج السوريين بخطوة غير متوقعة

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الإثنين، مكالمة عبر تقنية الفيديو مع مجموعة من الحجاج السوريين، اطمأنّ خلالها على أوضاعهم في أثناء تأديتهم مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.

وفي كلمة وجّهها خلال الاتصال، عبّر الرئيس الشرع عن فخره بالحجاج السوريين، ودعاهم إلى اغتنام هذه الأيام المباركة في العبادة والدعاء، مؤكداً أنهم يمثلون سوريا خير تمثيل أمام إخوتهم في المملكة.

وتطرّق الرئيس إلى العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والسعودي، مشيداً بحسن الاستقبال والرعاية، ومعبّراً عن تقديره لكرم الضيافة، ومطالباً الحجاج بإظهار أفضل ما لديهم من أخلاق وسلوك تجاه المضيفين.

وحثّ الرئيس الشرع الحجاج على الدعاء لسوريا وشعبها، خصوصاً المهجّرين والنازحين، من أجل عودة كريمة وآمنة إلى وطنهم، مشيراً إلى أن البلاد تمرّ بمرحلة صعبة وتحتاج إلى الدعاء والرجاء حتى تنهض من جديد.

خلال الاتصال، عبّر أحد الحجاج من ذوي الهمم عن شكره العميق للرئيس الشرع، قائلاً: "سيدي الرئيس، سعادتنا بهذه المنحة أنستنا آلام السنين وجراحها، ونسأل الله أن يمدّكم بالقوة والعافية".

وفي ردّه على كلمات الحاج، أكّد الرئيس أن من شارك في التضحية والفداء يستحق أكثر من الحج، وقال: "أنتم تستحقون عيوننا، وسنردّ الجميل ليس بالحج فقط، بل بإعادة الإعمار، وتحقيق الأمن، وتوفير الرزق بإذن الله". 

اقرأ ايضا في فن

احمد السقا بهجوم حاد على طليقته مها الصغير بعد انباء زواجها من طارق صبري
09:54

احمد السقا بهجوم حاد على طليقته مها الصغير بعد انباء زواجها من طارق صبري

أثارت أنباء ارتباط الفنان طارق صبري والإعلامية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعقبت بتلميحات من مصادر مطلعة في مصر، بشأن استعداد صبري والصغير للزواج نهاية يونيو/حزيران الجاري.

09:54

احمد السقا بهجوم حاد على طليقته مها الصغير بعد انباء زواجها من طارق صبري

أثارت أنباء ارتباط الفنان طارق صبري والإعلامية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعقبت بتلميحات من مصادر مطلعة في مصر، بشأن استعداد صبري والصغير للزواج نهاية يونيو/حزيران الجاري.

كريمة حسن تفتتح معرضها في بيروت في هذا التاريخ
09:14

كريمة حسن تفتتح معرضها في بيروت في هذا التاريخ

تستعد الفنانة البريطانية كريمة حسن، لافتتاح معرضها الخاص في بيروت وتحديدا في محلة الصيفي، يوم 5 حزيران الحالي.

09:14

كريمة حسن تفتتح معرضها في بيروت في هذا التاريخ

تستعد الفنانة البريطانية كريمة حسن، لافتتاح معرضها الخاص في بيروت وتحديدا في محلة الصيفي، يوم 5 حزيران الحالي.

تامر حسني يدخل المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. ما كشفه اقلق الجمهور
07:05

تامر حسني يدخل المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. ما كشفه اقلق الجمهور

تصدر اسم الفنان المصري تامر حسني، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان كشف لأول مرة عن مرضه الخطير، بعد ان اخفاه لفترة عن الجمهور.

07:05

تامر حسني يدخل المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. ما كشفه اقلق الجمهور

تصدر اسم الفنان المصري تامر حسني، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان كشف لأول مرة عن مرضه الخطير، بعد ان اخفاه لفترة عن الجمهور.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025