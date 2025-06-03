الرئيس السوري احمد الشرع يفاجئ الحجاج السوريين بخطوة غير متوقعة

وفي كلمة وجّهها خلال الاتصال، عبّر الرئيس الشرع عن فخره بالحجاج السوريين، ودعاهم إلى اغتنام هذه الأيام المباركة في العبادة والدعاء، مؤكداً أنهم يمثلون سوريا خير تمثيل أمام إخوتهم في المملكة.

وتطرّق الرئيس إلى العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والسعودي، مشيداً بحسن الاستقبال والرعاية، ومعبّراً عن تقديره لكرم الضيافة، ومطالباً الحجاج بإظهار أفضل ما لديهم من أخلاق وسلوك تجاه المضيفين.

وحثّ الرئيس الشرع الحجاج على الدعاء لسوريا وشعبها، خصوصاً المهجّرين والنازحين، من أجل عودة كريمة وآمنة إلى وطنهم، مشيراً إلى أن البلاد تمرّ بمرحلة صعبة وتحتاج إلى الدعاء والرجاء حتى تنهض من جديد.

خلال الاتصال، عبّر أحد الحجاج من ذوي الهمم عن شكره العميق للرئيس الشرع، قائلاً: "سيدي الرئيس، سعادتنا بهذه المنحة أنستنا آلام السنين وجراحها، ونسأل الله أن يمدّكم بالقوة والعافية".

وفي ردّه على كلمات الحاج، أكّد الرئيس أن من شارك في التضحية والفداء يستحق أكثر من الحج، وقال: "أنتم تستحقون عيوننا، وسنردّ الجميل ليس بالحج فقط، بل بإعادة الإعمار، وتحقيق الأمن، وتوفير الرزق بإذن الله".