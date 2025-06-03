احمد السقا بهجوم حاد على طليقته مها الصغير بعد انباء زواجها من طارق صبري

وعززت رسالة غامضة نشرها حساب شخصي منسوب للفنان أحمد السقا على فيسبوك التكهنات بشأن زواج طليقته وأم أبنائه الإعلامية مها الصغير بالفنان طارق صبري، بعد مرور بضعة أيام فقط على إعلان الفنان وقوع الطلاق بينه وبين زوجته قبل ستة أشهر.

وجاء في المنشور المنسوب للفنان أحمد السقا على فيسبوك: "باي باي يا أكبر كذبة في حياتي، واحذريني علشان نفد صبري، وهبقى دمي تقيل ورب السماء والطارق، باي يا مش لاقي كلمة أقولها، لإنك ليكي ثمن، واللي ليه ثمن رخيص مهما غلي".

اللافت، تضمين المنشور المنسوب للفنان أحمد السقا بكلمتي "صبري" و"الطارق" بين قوسين، ما عدته آراء إعلامية مصرية تلميحًا واضحًا إلى الفنان طارق صبري، والتكهنات القائمة حول ارتباطه بطليقته وأم أبنائه الإعلامية مها الصغير، على الرغم من عدم صدور أي تعليق رسمي من الطرفين حتى الآن.

واستندت الآراء الإعلامية في تكهناتها بشأن ارتباط طارق صبري ومها الصغير إلى منشور آخر للفنان أحمد السقا عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الرسمي على إنستغرام، جاء فيه: "معنديش مانع تعمل لقطة، بس المهم تستحمل مني باقي الفيلم"، ما عدّه البعض تلميحًا بالتهديد لطارق صبري.

في سياق متصل، يُظهر الحسابان الرسميان للفنان طارق صبري والإعلامية مها الصغير عبر منصة إنستغرام متابعتهما لبعضهما، وتفاعلهما مع منشورات بعضهما.

وتجدر الإشارة إلى أن الفنان طارق صبري أعلن طلاقه من شيري عادل في فبراير/شباط 2024 الماضي، بعد زواج لم يدم سوى عام ونصف العام فقط، بينما استمر زواج أحمد السقا ومها الصغير نحو 26 عامًا، وأثمر ثلاثة أبناء، هم: ياسين، ونادية، وحمزة.