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بطل &quot;باب الحارة&quot; يتخلى عن هويته السورية لعلاج والدته المريضة
بطل "باب الحارة" يتخلى عن هويته السورية لعلاج والدته المريضة
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بطل "باب الحارة" يتخلى عن هويته السورية لعلاج والدته المريضة

فن

2025-06-04 | 05:33
بطل "باب الحارة" يتخلى عن هويته السورية لعلاج والدته المريضة
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Aljadeed
بطل "باب الحارة" يتخلى عن هويته السورية لعلاج والدته المريضة

تصدر اسم الممثل السوري علي كريّم، الشهير بدور أبو النار في مسلسل باب الحارة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد كشفه عن تخليه عن هويته السورية، مقابل علاج والدته المريضة.

وفي التفاصيل، حل الممثل علي كريّم ضيفا مع الإعلامية الأردنية زين كرزون في برنامج "كيد النساء" على شاشة تلفزيون لنا، حيث روى تفاصيل ما حصل معه، إذ قال إنه كان خارج البلاد وعند عودته اكتشف ان والدته المريضة بالسكري قد تأزمت حالتها الصحية ما استدعى نقلها الى احدى اهم المستشفيات في العاصمة السورية، وعند إدخالها المستشفى قام بتسليمهم هويته.
وتابع ان الطبيب المعالج قرر بتر اصبع الابهام، وهو ما قام به بالفعل، الا انه في اليوم التالي قال له إنه سيقوم ببتر 3 أصابع أخرى أيضا، بمساعدة طلاب السنة الخامسة، وهو ما اعترض عليه علي كريّم باعتبار ان والدته ليست للتجارب للطبيب والطلاب.
من هنا، عمد الى نقلها الى مستشفى آخر، وعند عودته الى المستشفى الأولى ليأخذ هويته، الا ان المستشفى طلبت مبلغ 11 الف ليرة سورية، فاعترض علي كريّم على هذا الامر باعتبار ان والدته لم تبقَ سوى يوم واحد في المستشفى، والمبلغ المطلوب كبير جدا وهو نصب، بحسب تعبيره، ليشير بعدها الى انه قام بترك هويته في المستشفى، ويعتمد جواز سفره في المعاملات الرسمية.

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