وفاة نيكول كرواسيل .. نجمة الاغنية الفرنسية في السبعينات

وأوضح ميتجيس أن كرواسيل "ناضلت حتى النهاية بشجاعة كبيرة"، مشيرًا إلى أنها توفيت في العاصمة الفرنسية باريس.

وتُعد كرواسيل واحدة من أبرز الأصوات الغنائية في فرنسا خلال سبعينيات القرن الماضي، واشتهرت بأغنيات كثيرة، نذكر منها "حدثوني عنه" "اتصل بي"، إلى جانب أدائها المؤثر لأغنية "دابادابادا" من فيلم "رجل وامرأة".

وُلدت نيكول كرواسيل في 9 تشرين الأول 1936 بمدينة نويي سور سين، وامتدت مسيرتها كمغنية وممثلة لعدة عقود، وشاركت في أكثر من 20 فيلمًا بين عامي 1961 و2005، كما سجلت عددًا من الألبومات الغنائية، التي بقيت حاضرة في الذاكرة الموسيقية الفرنسية.