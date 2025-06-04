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فنانة مصرية تثير الجدل حول زواجها من احمد العوضي
فنانة مصرية تثير الجدل حول زواجها من احمد العوضي
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فنانة مصرية تثير الجدل حول زواجها من احمد العوضي

فن

2025-06-04 | 06:35
فنانة مصرية تثير الجدل حول زواجها من احمد العوضي
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Aljadeed
فنانة مصرية تثير الجدل حول زواجها من احمد العوضي

حلّت الفنانة المصرية رحمة محسن ضيفة ضمن برنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب، على قناة MBC مصر، وتسبب تهربها من الإجابة على سؤال حقيقة الأخبار المنتشرة حول زواجها من الفنان المصري أحمد العوضي، في إثارة الجدل حول هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبرت رحمة محسن عن امتنانها لمساندة العوضي لها وإتاحته الفرصة لها للتعاون معه في "فهد البطل" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وغنّت معه بالمسلسل أغنية "حفلة تنكرية".

وتحدّثت رحمة عن العوضي، قائلةً: "العوضي شهم أوي وجدع أوي، وآمن بموهبتي جداً، وصدّقني". وتابعت: "والحمد لله أنا مخذلتوش، والأغنية بتشتغل جوا مصر وبرا مصر، والعوضي نجم كبير وشرف لي إني تعاونت معه".

وحين سألها أديب مباشرةً عن الشائعات التي تُردّد بين فترة وأخرى بشأن علاقتهما، أو إقبالهما على الزواج والارتباط، تهرّبت رحمة من الإجابة بشكل واضح، قائلةً: "أنا حبيت الشغل مع العوضي جداً، وإن شاء الله شغل الأغنية دي مش هايكون مرة وعدّت وهانشتغل مع بعض تاني".

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