وفاة الفنان يوسف أبو حمد قبل ساعات من حفله في صيدا

في خبر محزن شكّل صدمة بين محبينه، توفّي أحد أعضاء فرقة "رند" الفنان يوسف أبو حمد.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم غد الخميس (5 مايو/أيار الجاري) في كنيسة سيدة العطايا - الأشرفية، ثمّ يوارى في الثرى في مدافن العائلة في كابيلا مار يوسف - حي القلعة روم قضاء جزين.



وتقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة سيدة العطايا - الأشرفية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً. ويوم الجمعة (6 مايو/أيار الجاري) في منزل عائلة الراحل في حي القلعة روم قضاء جزين ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً.

الراحل يوسف كان يستعد، مع شقيقتيه جمال وليلي أبو حمد لإحياء حفل في متحف الصابون في صيدا. وبعد الخبر المفجع، أعلنت إدارة متحف الصابون - صيدا في مؤسسة عودة عن "إلغاء حفل فرقة "رند" المقرر مساء اليوم الأربعاء لظرف طارئ خارج عن إرادتها".