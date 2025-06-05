ميغان ماركل تتعرض لهجوم حاد بعد رقصها الفاضح خلال حملها

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A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)
A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)
تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان نشرت مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، وجهت من خلاله رسالة مؤثرة لكل أم تعاني، وذلك من قلب محروق بعد ان حُرمت من أولادها.
حالة من الحزن الشديد انتابت الساحة الثقافية العربية إثر الإعلان عن رحيل الأديب التونسي البارز حسونة المصباحي عن عمر ناهز 75 عاما، بعد أن ترك العديد من الكتابات المميزة في القصة القصيرة والرواية وأدب الرحلات، فضلا عن الترجمة وفن المقال.
تصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي اللقطات الأولى من جنازة الممثلة السورية حنان اللولو والتي وافتها المنية يوم أمس الأربعاء.