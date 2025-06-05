ميغان ماركل تتعرض لهجوم حاد بعد رقصها الفاضح خلال حملها

وفي التفاصيل، شاركت كيغان ماركل على حسابها عبر "إنستغرام"، لقطات مصورة لها وللأمير هاري وهما يرقصان قبل ولادة ابنتهما ليليبت، البالغة من العمر الآن 4 سنوات، حيث انطلق الزوجان في غرفة المستشفى على أنغام أغنية "بيبي ماما" الراقصة.وعلقت ميغان على المنشور قائلة: "قبل أربع سنوات، حدث هذا أيضًا. كان طفلانا قد تجاوزا موعد ولادتهما بأسبوع... لذلك عندما لم يُجدِ الطعام الحار، وكل ذلك المشي، والوخز بالإبر نفعًا - لم يتبقَّ سوى شيء واحد للقيام به!".