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اليكم كيف وقعت مها الصغير طليقة أحمد السقا في حب هذا الممثل !
اليكم كيف وقعت مها الصغير طليقة أحمد السقا في حب هذا الممثل !
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اليكم كيف وقعت مها الصغير طليقة أحمد السقا في حب هذا الممثل !

فن

2025-06-05 | 13:28
اليكم كيف وقعت مها الصغير طليقة أحمد السقا في حب هذا الممثل !
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Aljadeed
اليكم كيف وقعت مها الصغير طليقة أحمد السقا في حب هذا الممثل !

تصدر خلال الساعات الماضية انباء تفيد بالطريقة التي تعرف بها الممثل المصري طارق صبري على الإعلامية المصرية مها الصغير، وذلك بعد انتشار اخبار عن ارتباطهما.

وفي التفاصيل، تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلاً عن ناقد فني شهير لم يتم الكشف عن اسمه بأن "احمد السقا هو من ساعد مها الصغير في برنامجها الجديد بإحضار عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن، والمفاجأة أنه من بين المشاهير كان طارق صبري".
وأضاف المصدر: "بأنه في ذلك الوقت كان هناك مشاكل كثيرة بين الصغير والسقا ويتفقان على الانفصال، هذا الامر الذي شجع طارق صبري على استغلال الموقف وبدأ يتقرب من مها لتنفصل بالفعل لاحقا عن السقا، لتبدأ بعدها عملية التقارب والاحتواء تقوى بين الطرفين طارق ومها، إلى أن وقعا في حب بعضهما، واتفقا أن تكون علاقتهما رسمية". 
وتابع المصدر: "هذه الأفعال بدأت قبل 6 اشهرعندما خرج صبري مع مها ضيفا في إحدى حلقات برنامجها، مضيفا: "عقد القران نهاية الشهر الحالي، على الرغم من رفض أبناء مها هذه الخطوة". 

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