الامير الحسين يلعب مع ابنته الاميرة ايمان بعفوية قبل مباراة الأردن

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لولي العهد الأردني الامير الحسين بن عبد الله وهو يلعب مع ابنته الاميرة ايمان.

وفي التفاصيل، تداولت الصفحات المهتمة بأخبار العائلات الملكية مقطع فيديو للامير الحسين وهو برفقة ابنته الاميرة ايمان.

وظهرت الاميرة ايمان وهي جالسة في حضن والدها، مرتدية الزي الرياض الخاص بالفريق الأردني.

وكشفت الفيديو عن السعادة الكبيرة التي تشعر بها الاميرة ايمان مع والدها، مع تشجيع أحدهم لها بقوله لها: "يلا ايمان".

وأرفق المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع بتعليق: "ايمان مستعدة لمباراة اليوم والمعنويات عالية، كل التوفيق للنشامى".

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، مشيدين بالسعادة التي تشعر بها الاميرة ايمان، وجاء في احد التعليقات: " يسعدها الفرفوشة واحلى نشمية يارب الفرحه للنشامى وللاردن".

وفي تعليق آخر: " ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظها ويحميها يارب".

هذا ويذكر بأن المنتخب الاردني سيخوض مباراة الليلة مع المنتخب العماني في اطار منافسات تصفيات قارة آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2026 المقبل.