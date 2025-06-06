أمل عرفة تحتفل بعيد الأضحى من أمام برج إيفل

احتفلت النجمة السورية أمل عرفة بعيد الأضحى المبارك بطريقة مميزة ولافتة، فقد نشرت عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" مجموعة صور التقطتها من أمام برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، وسط أجواء مبهجة ومليئة بالحب.

ظهرت أمل في الصور وهي تحمل بالونات حمراء على شكل قلوب، مرتدية توبًا باللون البرغندي مع جينز فاتح اللون، بإطلالة شبابية نالت إعجاب جمهورها ومحبيها.



وأرفقت الصور برسالة إيجابية قالت فيها: "كنْ جميلاً ترى الوجود جميلاً.. عيد أضحى مبارك".



ولاقت الصور تفاعلاً واسعاً، محققة آلاف الإعجابات ومئات التعليقات التي انهالت بالمعايدات والتهاني. ومن بين أبرز التعليقات "كل عام وأنتِ بألف خير يا غالية وينعاد عليكِ بالخير والصحة والسعادة.. وعيدك مبارك".