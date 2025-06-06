اول ظهور لـ ابن طوني عيسى بعد ساعات على ولادته

الصورة التي نشرها الفنان طوني عيسى لقيت العديد من التهاني من جمهوره ومن زملائه من الفنانين.

وكانت أعلنت أمونة عيد زوجة الفنان طوني عيسى أنهما رزقا بمولودهما الثاني، وذلك عبر حسابها على إنستغرام حيث نشرت صورة وتعليقاً رحبت من خلالهما عن استقبالها طفلها الثاني.

وقالت عيد: “أهلاً بك في هذا العالم يا صغيري العزيز إيليا!”

وأضافت: “منذ اللحظة الأولى التي حملتُك فيها بين ذراعيّ، كبر قلبي بشكلٍ لم أتخيله. أتمنى أن تمتلئ حياتك بالضحك والحب والنور”.