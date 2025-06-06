اول ظهور لـ ابن طوني عيسى بعد ساعات على ولادته

الصورة التي نشرها الفنان طوني عيسى لقيت العديد من التهاني من جمهوره ومن زملائه من الفنانين.
وكانت أعلنت أمونة عيد زوجة الفنان طوني عيسى أنهما رزقا بمولودهما الثاني، وذلك عبر حسابها على إنستغرام حيث نشرت صورة وتعليقاً رحبت من خلالهما عن استقبالها طفلها الثاني.
وقالت عيد: “أهلاً بك في هذا العالم يا صغيري العزيز إيليا!”
وأضافت: “منذ اللحظة الأولى التي حملتُك فيها بين ذراعيّ، كبر قلبي بشكلٍ لم أتخيله. أتمنى أن تمتلئ حياتك بالضحك والحب والنور”.
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Tony Issa طوني عيسى (@tonyissaofficial)
تمت مشاركة منشور بواسطة Tony Issa طوني عيسى (@tonyissaofficial)
بعد شائعات عديدة رافقت علاقتهما مؤخراً، كشفت تقارير عن إنفصال داكوتا جونسون وكريس مارتن، بعد علاقة استمرت قرابة ثماني سنوات.
تأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد فوزه على مضيفه العماني 3 – صفر.
صدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم للفنانة المغربية دنيا بطمة، في أحدث ظهور بعد خروجها من السجن.