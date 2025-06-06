العائلة الملكية الهاشمية تحتفل بتأهل المنتخب الاردني لكأس العالم

وهذه أول مرة في تاريخه، يتأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي هذه المناسبة السعيدة عبّر الملك عبدالله الثاني عن فرحته بالإنجاز عبر منصة “X”، قائلاً: “أهنئ من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم.”

وتابع: “هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا الذي يضم نجومًا وكوادر نعتز ونفخر بهم. وشكر خاص لجمهورنا الوفي الذي كان السند والداعم. النشامى كانوا وسيبقون على العهد”.

بدورها شاركت الملكة رانيا العبدالله منشورًا عبر ستوري حسابها بانستغرام عبّرت من خلاله عن فخرها بإنجاز النشامى، حيث نشرت صورة للاعبي المنتخب الوطني الأردني علّقت عليها: “عفيه يالنشامى.. خليتوا العيد عيدين”.