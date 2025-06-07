نهى نبيل تعود الى الكويت لاول مرة بعد سحب الجنسية منها

تصدر اسم الاعلامية نهى نبيل محركات البحث والتريند بعد ان انتشر لها مقاطع فيديو وصور توثق عودتها الى دولة الكويت بعد غياب طويل وأشهر قضتها ما بين دبي والرياض بعد سحب جنسيتها وإلغاء قانون المادة الثامنة بعدما أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية عن بدء عملية تسليم الجوازات للسيدات اللاتي سبق أن سلمن جوازاتهن بعد سحب جنسيتهن وفقا للمادة 8 من قانون الجنسية الكويتي.

