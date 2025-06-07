نهى نبيل تعود الى الكويت لاول مرة بعد سحب الجنسية منها

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A post shared by رقيـه الجميـله 🤍 (@rq_be4_and_after_)
A post shared by رقيـه الجميـله 🤍 (@rq_be4_and_after_)
أدى الفنان العراقي ماجد المهندس مناسك الحج لهذا العام، برفقة فريقه الإداري، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء المقربين.
تصدر اسم الممثلة الكويتية الهام الفضالة محركات البحث والتريند بعد ان كشفت ان تقديمها هدية مميزة لابنتها بمناسبة عيد ميلادها الا انها اضطرت لحظرها على الواتساب.
وجهت الفنانة نادين نسيب نجيم رسالة مؤثرة لبلدها لبنان بعد الضربات التي تعرض لها أخيراً، أكدت فيها الأمل بلبنان السلام والأمان.