ماجد المهندس يؤدي مناسك الحج برفقة فريقه الفني

أدى الفنان العراقي ماجد المهندس مناسك الحج لهذا العام، برفقة فريقه الإداري، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء المقربين.





ظهر ماجد المهندس، في صور ومقاطع مصورة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يرتدي ملابس الإحرام، في مشهد نال إعجاب محبيه وجمهوره، الذين تفاعلوا بشكل كبير مع اللقطات، مبدين فخرهم به وداعين له بحج مبرور وسعي مشكور.



ورافق ماجد المهندس، الملقب بـ"صوت الحب"، فريقه الإداري ومنهم مدير أعماله فائق حسن، إضافة إلى شقيقه نجم المهندس، والفنان صباح العطار، وأحد مديري إدارة الأعمال في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مهاب شرفلي.