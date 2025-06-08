تقرير صادم: سرطان الملك تشارلز غير قابل للشفاء!

وعلى الرغم من محاولات مساعدي ملك بريطانيا التأكيد بأنه ينتصر على معركته ضدّ السرطان، يأتي هذا التقرير الذي لن يكون مرحباً به في القصر، لأنه أعاد الحديث إلى أن حالة الملك تشارلز الصحية دقيقة وقد يموت في أي لحظة.كما زعم التقرير، الذي أعدته الكاتبة المرموقة والمحررة المساعدة في صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية، كاميلا توميني، أن تشارلز لن ينتقل أبداً إلى قصر باكنغهام بسبب مشاكله الصحية. وكتبت: "الحديث الآن هو أنه قد يموت بسبب علاج السرطان بعد برنامج علاجي صارم"، في إشارة إلى أن الملك يبلغ من العمر 76 عاماً ومناعته تمنعه من تقبل العلاج الكيماوي، وهذا ما قد يسبب وفاته.وكان الملك البريطاني قد صرّح بأنه تجاوز الأزمة الصحية الحرجة وعاد إلى كتابة يومياته كاملةً بعد تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي.