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عاصي الحلاني يعلق لاول مرة على انفصال ابنته ماريتا: الله يعطيها ايام حلوة
عاصي الحلاني يعلق لاول مرة على انفصال ابنته ماريتا: الله يعطيها ايام حلوة
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عاصي الحلاني يعلق لاول مرة على انفصال ابنته ماريتا: الله يعطيها ايام حلوة

فن

2025-06-10 | 07:23
عاصي الحلاني يعلق لاول مرة على انفصال ابنته ماريتا: الله يعطيها ايام حلوة
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Aljadeed
عاصي الحلاني يعلق لاول مرة على انفصال ابنته ماريتا: الله يعطيها ايام حلوة

خرج الفنان عاصي الحلاني عن صمته للمرة الأولى ووجّه رسالة إلى ابنته ماريتا بعد انفصالها عن كميل أبي خليل.

وخلال لقاء أُجري معه على هامش حفله بمناسبة عيد الأضحى، عبّر الحلاني عن دعمه لابنته قائلًا: "أتمنى لـ ماريتا أن يكون القادم أجمل، وكل ما أتمناه هو سعادتها وراحتها".

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