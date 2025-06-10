عاصي الحلاني يعلق لاول مرة على انفصال ابنته ماريتا: الله يعطيها ايام حلوة

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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
يستضيف الإعلامي علي ياسين، في حلقة الليلة من برنامج "الفصول الأربعة"، الفنان السوري محمد المجذوب.
تصدر اسم النجمة العالمية بيونسيه في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها من خلال حفلها الأخير، اذ تعرضت لموقف محرج على المسرح، الا انها تداركت الوضع بطريقتها.
اثار مقطع فيديو جرى تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة يوثق احدث ظهور لـ تيجان ابن الفنانة المعتزلة نورمان اسعد الذي ظهر برفقة والده السياسي الشهير الشيخ نهرو محمد عبدالكريم الكسنزاني من داخل جلسة دينية يؤديان حركات غريبة .