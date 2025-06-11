نجم الجيل تامر حسني يحيي حفلا فنيا في بيروت.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، تم الكشف عن واحدة من أكثر الحفلات تميزاً والتي سيحييها نجم الجيل الفنان تامر حسني في Forum De Beyrouth يوم السبت في ٩ آب ٢٠٢٥.
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حلقة جديدة تتابعونها الليلة الساعة التاسعة والنصف، من برنامج "والله لنكيف" مع الممثلة الكوميدية أمل طالب، عبر قناة "الجديد".
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمشاهد مميزة من حضور الملك الأردني عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، مع ابنيهما ولي العهد الأمير الحسين والأمير هاشم.
تعرضت الفنانة المصرية الشابة ملك زاهر، الابنة الكبرى للفنان أحمد زاهر، لأزمة صحية طارئة خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي استدعت دخولها المستشفى، الذي ترددت عليه عدة مرات متتالية في وقت قصير.