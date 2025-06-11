نجم الجيل تامر حسني يحيي حفلا فنيا في بيروت.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، تم الكشف عن واحدة من أكثر الحفلات تميزاً والتي سيحييها نجم الجيل الفنان تامر حسني في Forum De Beyrouth يوم السبت في ٩ آب ٢٠٢٥.

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