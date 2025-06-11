ماجد المهندس يتعرض لوعكة صحية طارئة وينقل الى المستشفى

وفي التفاصيل، أعلنت شركة "روتانا" الموسيقية عن تعرض الفنان العراقي ماجد المهندس لوعكة صحية مفاجئة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ونشرت "روتانا"، عبر منصة اكس بياناً، جاء نصه: "كل الحب والتقدير للفنان الكبير ماجد المهندس الذي تعرض لعارض صحي أدخل على إثره إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج".
وتابع البيان: "أسرة مجموعة روتانا للموسيقى يتمنون الشفاء العاجل لصوت الحب النجم الخلوق ماجد المهندس عساها أجر وعافية ودمت بصحة سالماً".
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