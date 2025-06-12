نارين بيوتي تحسم الجدل حول حقيقة حملها بطفلها الاول

وأشار الناشطون إلى أنهم لاحظوا حمل نارين خلال حفلة الحناء لشقيقتها شيرين، مشيرين إلى أنها لم ترقص في الحفلة بسبب الحمل.
وبدورها ردت نارين على هذه الشائعات قائلة أنها ليست حامل ولا تفكر وهي وزوجها حاليا بهذه الخطوة.
وقالت نارين في مقطع فيديو لها: "أنا مني حامل، وما مخططين حاليا لنجيب بيبي".
وأضافت: "خربت الدني رقص وانخلع كتفي من الدبكة".
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A post shared by حبايب رينا الميكب أرتيست (@fans_renaa_dz)
A post shared by حبايب رينا الميكب أرتيست (@fans_renaa_dz)
تصدر اسم الفنان ناصيف زيتون محركات البحث والتريند بعد ان انتشر مقطع فيديو وهو يسأل احداهن عم اذا كان هناك شخص في حياتها مشيرا انه لا يوجد احد في حياته.
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