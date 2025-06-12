نجمة خليجية تصدم الجمهور بِحلق شعرها بسبب السرطان

وبدت الشابة الخليجية جميلة وحسناء بمظهرها الجديد الذي اعتمدت فيه اللون الزهري، الخاص بمحاربة سرطان الثدي، كما حملت بيديها الأزهار، في إشارة الى تمسّكها بالأمل والحياة.

وعلّقت العيدان على الصورة بالقول: "إجمل محارِبة سرطان، الله يتمم شفاءك يارب"، بينما قالت القبندي من خلال حسابها في "إنستغرام": "ولا تجعل للهمّ طريقاً إلى قلبي. أسألك فرحاً يُشبه الأمان، وراحة تُغنيني عن كل شيء، وسعادة تسكن أعماقي من دون سبب، اللّهم ابقِ لي ابتسامتي، فهي بقايا أمل. من دلال، إلى كل من يحتاج دفعة أمل".

وكانت دلال القبندي قد أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن مرضها في تدوينة على موقع "إكس" قالت فيها: "قدّر الله وما شاء فعل، اللّهم إن ابتليتني فاجعلني عبداً صبوراً، اللّهم اشفني إن شكيت ألماً وخفّف عني إن بكيت وجعاً، واجعل ما أصابني كفّارة لي يارب".