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نيكولا معوض يكشف عن جنس مولوده الثاني بفيديو مؤثر
نيكولا معوض يكشف عن جنس مولوده الثاني بفيديو مؤثر
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نيكولا معوض يكشف عن جنس مولوده الثاني بفيديو مؤثر

فن

2025-06-13 | 06:11
نيكولا معوض يكشف عن جنس مولوده الثاني بفيديو مؤثر
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Aljadeed
نيكولا معوض يكشف عن جنس مولوده الثاني بفيديو مؤثر

شارك الممثل اللبناني نيكولا معوض، مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو مؤثر، كشف فيه عن جنس مولوده المنتظر، حيث ظهر برفقة زوجته وابنته.

الفيديو حمل طابعًا عائليًا راقيًا، جمعه بزوجته وابنته، وسط أجواء مفعمة بالحب والبساطة، حيث ظهر نيكولا وزوجته في الفيديو وهما يحتفلان بالمناسبة على أنغام أغنية فرنسية رومانسية، وقاما بقطع قالب حلوى أبيض باستخدام كاسات زجاجية أنيقة، ليظهر داخله اللون الأزرق، في إشارة إلى أن الجنين ذكر، لتدخل بعدها زوجته بنوبة بكاء من شدة الفرح والتأثر.
وأرفق نيكولا الفيديو بتعليق بسيط يحمل في طياته مشاعر الامتنان، قائلاً: "ولد.. الحمد لله دائماً على نعمه الجميلة".
ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من المتابعين، حيث انهالت التعليقات المهنئة، والدعوات الطيبة.

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