نيكولا معوض يكشف عن جنس مولوده الثاني بفيديو مؤثر

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A post shared by Nicolas Mouawad نيقولا معوَّض (@nicolasmouawad)
A post shared by Nicolas Mouawad نيقولا معوَّض (@nicolasmouawad)
كشفت خبيرة التجميل شيماء سعيد عن انفصالها رسميًا عن زوجها، المغني الشعبي إسماعيل الليثي، بعد زواج استمر قرابة عشر سنوات وأسفر عن أطفال.
بعد أشهر من التكهنات والظهور العلني اللافت، أكدت النجمة العالمية دوا ليبا خطبتها من الممثل البريطاني كالوم تيرنر، خلال حوارها مع مجلة Vogue UK في عدد يوليو/تموز 2025.
يحتفل الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا بحدثٍ تاريخي في علاقتهما. يُصادف اليوم مرور عشر سنوات على زواجهما، ويستعيدان ذكريات زواجهما من خلال مونتاج فيديو رائع لصور لم تُنشر من قبل التقطتها إريكا جيردمارك.