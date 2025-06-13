قصة حب تجمع نور عمرو دياب وياسين رشدي

وتم الإعلان عن العلاقة بطريقة مميزة، إذ شاركت نور رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، عبّرت فيها عن امتنانها العميق لرشدي والدور الكبير الذي يؤديه في حياتها.قالت نور في رسالتها: استغرقني بعض الوقت لأستوعب الرسالة الجميلة للغاية التي كتبتها لي في عيد ميلادي، ولكن الحقيقة أنك أنت النعمة الحقيقية هنا… أولئك المحظوظون بمعرفتك يمكنهم بكل ثقة أن يقولوا إنك شخص حكيم، رائع، مذهل، مجتهد، موهوب، طيب ومحب.وأضافت في رسالتها، التي أكدت فيها أن علاقتهما تعززت هذا العام عبر رحلة مشتركة في الرقص: أنا فخورة لأنني عرفتك، وبدأت معك رحلة رقص، وبنينا معًا شيئًا مميزًا واستثنائيًا. شكرًا لك على حبك، ووجودك، ولجعل عيد ميلادي ذكرى لا تُنسى.كما عبّرت نور عن سعادتها بتبادل أغنيته معه في هذه المناسبة، ووصفت الإهداء بأنه "أجمل هدية" ولفتة لن تنساها أبدًا.