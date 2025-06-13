انفصال شيماء سعيد عن إسماعيل الليثي

وجاء الإعلان بعد سلسلة من الأزمات والاتهامات المتبادلة، أبرزها مزاعم بالعنف وسرقة ممتلكات شخصية، كشفت عنها شيماء في مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها على تطبيق "تيك توك".ظهرت شيماء سعيد في فيديو مباشر على "تيك توك"، مؤكدة خبر انفصالها عن الليثي، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بالطلاق في مراحلها الأخيرة.وقالت إنها عادت للإقامة في منزل عائلتها بصحبة ابنتيها، بعد أن تعرضت – بحسب وصفها – إلى "اعتداء عنيف"، مضيفة: مش هسمح لراجل يدخل حياتي تاني.خلال حديثها، وجهت شيماء اتهامات مبطّنة لأشخاص لم تسمّهم، قائلة إن هناك "أسحار" أُعدّت خصيصًا لتخريب حياتها الزوجية، قائلة: في ناس دخلت بينا، واتعملنا أسحار كتير عشان نسيب بعض.كما تداولت مواقع التواصل فيديوهات ظهرت فيها بحالة انهيار، وهي تقول إن زوجها أخذ أموالها وذهبها ومفتاح سيارتها دون علمها، وأضافت: صحيت لقيته واخد بناتي وسارق كل حاجة.. استحملت 10 سنين ومش قادرة أكمل.