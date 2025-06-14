اسامة مروة يقدم هدية خيالية لـ شيرين بيوتي قبل حفل زفافهما
أثار اليوتيوبر الشهير أسامة مروة موجة واسعة من التفاعل على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن فاجأ خطيبته المؤثرة وصانعة المحتوى شيرين بيوتي بهدية غير تقليدية، حملت فكرة مبتكرة ومليئة بالرمزية، تزامناً مع اقتراب حفل زفافهما.
وفي تفاصيل هذه اللفتة الرومانسية الفريدة، قدّم أسامة مروة مجموعة ضخمة من باقات الورد، بلغ مجموعها 1115 وردة حمراء، وهو رقم اختاره بعناية فائقة، إذ يرمز إلى عدد أيام الجمعة التي عاشتها شيرين منذ ولادتها وحتى موعد الزفاف. وقد عبّر من خلال هذه الهدية عن الامتنان والحب والوفاء الذي يكنّه لشيرين، بطريقة أثارت إعجاب الجمهور ووصفتها غالبية المتابعين بأنها “هدية من القلب ومليئة بالمعنى”.