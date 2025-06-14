اسامة مروة يقدم هدية خيالية لـ شيرين بيوتي قبل حفل زفافهما

أثار اليوتيوبر الشهير أسامة مروة موجة واسعة من التفاعل على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن فاجأ خطيبته المؤثرة وصانعة المحتوى شيرين بيوتي بهدية غير تقليدية، حملت فكرة مبتكرة ومليئة بالرمزية، تزامناً مع اقتراب حفل زفافهما.