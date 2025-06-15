شيرين بيوتي تحتفل بزواجها من اسامة مروة وفخامة الحفل تتصدر

احتفلت مساء السبت 14 يونيو 2025 صانعة المحتوى شيرين عمارة، المعروفة باسم "شيرين بيوتي"، بزفافها على صانع المحتوى السوري أسامة مروة، الشهير بـ"أوسي"، في أجواء احتفالية لافتة جمعت الأهل والأصدقاء ومجموعة من المؤثرين المعروفين على مواقع التواصل.بدأ الحفل بزفة شامية تقليدية، تخللها رقص على أنغام أغاني الفنانين فارس كرم وأحمد سعد، وسط تفاعل كبير من الحضور.في الفقرة الثانية من الحفل، أحيا الفنان ملحم زين الأمسية بأدائه المباشر، مضيفًا أجواء طربية راقية على المناسبة. كما قدم اغنية خاصة للعروسين.أطلت العروس شيرين بفستان زفاف من تصميم المصمم اللبناني العالمي رامي قاضي، جاء بتصميم A Line، بأكمام طويلة وذيل وطرحة مطرزين بعناية. وقد اعتمدت مكياجًا ناعمًا وتسريحة شعر كلاسيكية (كعكة منخفضة مع فرق وسطي).أما "البوكيه" فاختارته من الورود الطبيعية البيضاء والوردية، ما أكمل مظهرها الرومانسي.