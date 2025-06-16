شيرين بيوتي بورطة خلال حفل زفافها وزوجها أسامة مروة يتدخل لإنقاذها

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A post shared by Roza (@girl_roza00)
A post shared by Roza (@girl_roza00)
منذ إعلان الفنان أحمد السقا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وابنه الأكبر ياسين يحرص على دعمه في أي مناسبة برسائل مؤثرة ينشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
عبّرت شام الذهبي عن محبّتها الكبيرة لآدم، المعروف لديها باسم "آدومي"، وهو ابن تامر حسني و بسمة بوسيل، مؤكدة مدى تعلّقها به واهتمامها الشديد بسلامته.
أثارت الإعلامية والفاشينيستا الكويتية نهى نبيل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو تعرب فيه عن إعجابها بحفل زفاف صانعة المحتوى شيرين بيوتي و أسامة مروة .