شيرين بيوتي بورطة خلال حفل زفافها وزوجها أسامة مروة يتدخل لإنقاذها

وفي الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع واقعة طريفة من حفل زفاف صانعة المحتوى السورية شيرين بيوتي وأسامة مروة، حيث رصد الفيديو العروس تمسك منديلاً بيدها، قبل أن تصاب بإرباك حين انتهت من استخدامه، فحاولت دسه في جيب سترة عريسها من دون أن تستطيع، ثم بادرت إلى الهمس في أذنه، ثم إلى رمي المنديل أرضاً حين عجزت عن التخلص منه، ووفق نصيحة أوسي على ما يبدو.