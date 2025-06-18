عاجل
القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن الآن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني بمحيط طهران
القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن الآن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني بمحيط طهران
أ ف ب: انفجارات قوية جديدة في شرق طهران
أ ف ب: انفجارات قوية جديدة في شرق طهران
المرشد الإيراني: تدخل أميركا سيكون ضد مصالحها وأضراره عليها ستكون أكثر من أي ضرر قد يصيب إيران
المرشد الإيراني: تدخل أميركا سيكون ضد مصالحها وأضراره عليها ستكون أكثر من أي ضرر قد يصيب إيران
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
30 o
AlJadeedTv
البقاع
33 o
AlJadeedTv
الجنوب
29 o
AlJadeedTv
الشمال
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
29 o
AlJadeedTv
كسروان
30 o
AlJadeedTv
متن
30 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
العرافة العمياء بابا فانغا توقعت الحرب بين اسرائيل وايران؟
العرافة العمياء بابا فانغا توقعت الحرب بين اسرائيل وايران؟
A-
A+

العرافة العمياء بابا فانغا توقعت الحرب بين اسرائيل وايران؟

فن

2025-06-18 | 06:41
العرافة العمياء بابا فانغا توقعت الحرب بين اسرائيل وايران؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
العرافة العمياء بابا فانغا توقعت الحرب بين اسرائيل وايران؟

تعود نبوءات العرّافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا Baba Vanga إلى الواجهة بقوة بعد تصاعد الاشتباكات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وتنامي المخاوف من توسّع الصراعات إلى حرب شاملة.

العرّافة التي رحلت عام 1996 أي ما يقارب من 30 عاماً كانت قد توقعت اندلاع حرب مدمّرة في أوروبا عام 2025، وهو ما يعيد طرح تساؤلات مقلقة بشأن مدى تحقق رؤاها السابقة.
من بين نبوءاتها المثيرة، ما ورد على لسانها: "حين تسقط سوريا، ستبدأ حرب عظيمة بين الشرق والغرب، في الربيع، ستندلع حرب في الشرق، وستكون حرباً ثالثة عالمية... حرب من الشرق ستُفني الغرب".
ورغم غموض الصياغة، يرى كثيرون أن الواقع الجيوسياسي الحالي يمنح تلك الكلمات بعداً أكثر رعباً.
لعلّ ما يثير الاهتمام المتجدد بتنبؤات بابا فانغا هو سجلها الحافل برؤى تحققت بشكل مثير للدهشة، بحسب ما ينقله متابعوها.
أبرزها نبوءتها بمصرع الأميرة ديانا في 1997، وحديثها عام 1989 عن "سقوط الأميركيين على يد الطيور الفولاذية"، وهي العبارة التي ربطها البعض لاحقاً بهجمات 11 سبتمبر.
كما توقعت صعود رئيس أمريكي من أصول أفريقية قبل سنوات من انتخاب باراك أوباما، بل أضافت أن من سيخلفه "سيجلب الانقسام لأمريكا ويصعد بها نحو الفوضى"، وهي إشارة يربطها البعض اليوم بإدارة دونالد ترامب.
بعيداً عن السياسة، تحمل نبوءات فانغا لهذا العام طابعاً أقرب إلى الخيال العلمي والفن، حيث زعمت أن كائنات فضائية ستظهر علناً لأول مرة في حدث رياضي عالمي وتحديداً خلال عرض منتصف مباراة سوبر بول الأمريكية!
وفي سياق رياضي آخر، تنبأت بفوز لويس هاميلتون بلقبه الثامن في سباقات فورمولا 1، وهو إنجاز غير مسبوق، يُفترض أن يحققه هذا العام بعد انضمامه إلى فريق فيراري، لينهي سنوات من التراجع ويعيد المجد للفريق الإيطالي منذ 2007.
ولم تقتصر رؤاها على السياسة والفن، بل امتدت إلى توقعات علمية بظهور مصدر طاقة نظيفة ثوري من شأنه أن يُحدث تحولاً في مسار أزمة المناخ والطاقة، إلى جانب إعلانها أن 2025 سيكون عام اكتشاف التخاطر العقلي كوسيلة تواصل بين البشر.
 

اقرأ ايضا في فن

وفاة غامضة للشيف الشهيرة " آن بوريل " عن 55 عاما
08:16

وفاة غامضة للشيف الشهيرة " آن بوريل " عن 55 عاما

في خبر صادم، توفيت الشيف الأمريكية الشهيرة آن بوريـل، نجمة شبكة Food Network المحبوبة والمعروفة بشعرها الأشقر الأشعث وشخصيتها الحيوية عن 55 عاما، بحسب موقع " people".

08:16

وفاة غامضة للشيف الشهيرة " آن بوريل " عن 55 عاما

في خبر صادم، توفيت الشيف الأمريكية الشهيرة آن بوريـل، نجمة شبكة Food Network المحبوبة والمعروفة بشعرها الأشقر الأشعث وشخصيتها الحيوية عن 55 عاما، بحسب موقع " people".

تطورات في قضية مقتل ماثيو بيري: طبيبه اعترف!
05:28

تطورات في قضية مقتل ماثيو بيري: طبيبه اعترف!

في تطور جديد ومثير للجدل في قضية وفاة النجم العالمي ماثيو بيري Matthew Perry، بطل مسلسل "Friends" الشهير، أقر الطبيب سلفادور بلاسينسيا بالذنب رسمياً، معترفاً بأنه منح بيري مادة الكيتامين بطريقة غير قانونية قبل أسابيع من وفاته، في صفقة قانونية قد تفضي إلى الحكم عليه بالسجن لفترة قد تصل إلى 40 عاماً.

05:28

تطورات في قضية مقتل ماثيو بيري: طبيبه اعترف!

في تطور جديد ومثير للجدل في قضية وفاة النجم العالمي ماثيو بيري Matthew Perry، بطل مسلسل "Friends" الشهير، أقر الطبيب سلفادور بلاسينسيا بالذنب رسمياً، معترفاً بأنه منح بيري مادة الكيتامين بطريقة غير قانونية قبل أسابيع من وفاته، في صفقة قانونية قد تفضي إلى الحكم عليه بالسجن لفترة قد تصل إلى 40 عاماً.

اول تعليق لـ سارة نور الشريف بعد انهيار منزل والدها
05:17

اول تعليق لـ سارة نور الشريف بعد انهيار منزل والدها

تصدر اسم الفنان المصري نور الشريف محركات البحث والتريند بعد ان انهار المنزل الذي كان يسكنه في شبابه بمنطقة السيدة زينب.

05:17

اول تعليق لـ سارة نور الشريف بعد انهيار منزل والدها

تصدر اسم الفنان المصري نور الشريف محركات البحث والتريند بعد ان انهار المنزل الذي كان يسكنه في شبابه بمنطقة السيدة زينب.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025