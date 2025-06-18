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محمد رمضان يعلن التصالح مع أسرة الطفل المجني عليه
محمد رمضان يعلن التصالح مع أسرة الطفل المجني عليه
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محمد رمضان يعلن التصالح مع أسرة الطفل المجني عليه

فن

2025-06-18 | 11:59
محمد رمضان يعلن التصالح مع أسرة الطفل المجني عليه
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Aljadeed
محمد رمضان يعلن التصالح مع أسرة الطفل المجني عليه

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، انتهاء أزمة نجله علي والتصالح مع الطفل المجني عليه، بعد قرار محكمة الطفل إيداع نجله دار رعاية.
ونشر محمد رمضان صورة جمعته بأسرة الطفل ومعه نجله علي، وعلّق عليها قائلاً: "كل اللي فات إشاعات، علي ابني وعمر أخوات، وتم الصلح في أجواء عائلية، والحمد لله كسبت أخ وأخت محمد سالم ورولا، ربنا يديم المحبة والأخوة دائماً وربنا يحفظلكم عمر ويحفظلي علي وأخواته".
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدّمت إحدى السيدات ببلاغ رسمي الى قسم شرطة أول أكتوبر، تتّهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله بالاعتداء على ابنها داخل نادي "نيو جيزة"، مشيرةً الى أن ابنها عمر الطالب في الصف السادس الابتدائي في إحدى المدارس الدولية بالشيخ زايد، قد تعرض للضرب وتأذّى جسدياً، حيث أُصيب بكدمات واحمرار في الخد الأيسر.
وأضافت السيدة، أن الواقعة حدثت خلال لعب ابنها داخل النادي، وتطوّرت من مشادة كلامية بينه وبين نجل محمد رمضان الى اعتداء جسدي، لتتقدم بعد ذلك ببلاغ تتهم فيه الفنان وابنه بالتعدّي على نجلها، وإيذائه جسدياً، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت نجل الفنان محمد رمضان الى محكمة الطفل، والتي قضت في أولى جلسات محاكمته بإيداعه داراً للرعاية.
 

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