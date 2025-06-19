احمد السقا يكشف تطورات حالة ابنه الصحية
كشف الفنان المصري أحمد السقا عن تطورات الحالة الصحية لنجله الأوسط حمزة، بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة، حيث أكد أن نجله بخير وقد خرج من المستشفى ويتواجد حالياً معه في المنزل لقضاء فترة من النقاهة، وفقاً لتعليمات الطبيب المعالِج.
ووجّه السقا الشكر لأصدقائه وجمهوره الذين اطمأنوا على الحالة الصحية لنجله، سواء من خلال المكالمات الهاتفية أو الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان ياسين السقا الشقيق الأكبر لحمزة قد نشر عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة لشقيقه وعلّق عليها بجملة: “حمد لله على السلامة يا حمزة”.
وكان حمزة السقا قد تعرّض لأزمة صحية مفاجئة، ونُقل الى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة السادس من أكتوبر، حيث قرر الأطباء إجراء عملية جراحية عاجلة له.