احمد السقا يكشف تطورات حالة ابنه الصحية

كشف الفنان المصري أحمد السقا عن تطورات الحالة الصحية لنجله الأوسط حمزة، بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة، حيث أكد أن نجله بخير وقد خرج من المستشفى ويتواجد حالياً معه في المنزل لقضاء فترة من النقاهة، وفقاً لتعليمات الطبيب المعالِج.

