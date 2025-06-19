فنانة شهيرة تعلن وفاة شقيقتها وتوجه رسالة مؤثرة للجمهور
فجعت الفنانة المصرية هايدي موسى، بوفاة شقيقتها عزة موسى، حيث طلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وسط موجة من التعاطف والدعوات الصادقة من محبيها.
نشرت هايدي موسى خبر الوفاة من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في منصة "إنستغرام"، الاجتماعي قالت فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقتي عزة موسى، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
وعبّر عدد كبير من المتابعين عن حزنهم لرحيل شقيقة الفنانة الشابة، مقدمين لها التعازي والدعوات بالصبر والثبات في هذا الظرف الصعب.