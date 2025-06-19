فنانة شهيرة تعلن وفاة شقيقتها وتوجه رسالة مؤثرة للجمهور

فجعت الفنانة المصرية هايدي موسى، بوفاة شقيقتها عزة موسى، حيث طلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وسط موجة من التعاطف والدعوات الصادقة من محبيها.



