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آيتن عامر تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من منتج شهير
آيتن عامر تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من منتج شهير
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آيتن عامر تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من منتج شهير

فن

2025-06-20 | 04:27
آيتن عامر تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من منتج شهير
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Aljadeed
آيتن عامر تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من منتج شهير

خرجت الفنانة آيتن عامر عن صمتها، للرد على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن شائعة زواجها سرًّا من المنتج أحمد الجنايني، مؤكدة أن كل ما نُشر لا أساس له من الصحة.

عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، قالت آيتن: تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبارًا غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام، أن ما تم نشره عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يمت للواقع بصلة.

ودعت آيتن وسائل الإعلام إلى ضرورة تحرّي الدقة قبل نشر أي أخبار تخص حياتها الخاصة، مؤكدة: أرجو من وسائل الإعلام الالتزام بالمصداقية واحترام أخلاقيات المهنة، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تمس حياة الأشخاص دون أدلة واضحة.

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