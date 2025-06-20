آيتن عامر تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من منتج شهير

خرجت الفنانة آيتن عامر عن صمتها، للرد على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن شائعة زواجها سرًّا من المنتج أحمد الجنايني، مؤكدة أن كل ما نُشر لا أساس له من الصحة.