رنا الحريري تثير الجدل بحديثها عن الوفاء.. من المقصود؟

عاد خبر طلاق الكاتبة السورية رنا الحريري والممثل باسم ياخور الى الواجهة من جديد بعد ان نشرت رنا صورة مع كلبها ارفقتها بتعليق بثير الشكوك ويلفه الغموض.



وفي التفاصيل كتبت رنا الحريري: لما تمنح الكلب أو أي حيوان أليف، حب ورعاية، تطعميه وتهتم فيه، رح يعتبرك مركز الكون، ورح يحبك أضعاف ويضل جنبك ويحميك وبحياته ما رح ينساك أو يستغني عنك

أما لما تمنح إنسان حب ورعاية واهتمام، غالباً رح يعتبر حاله هو مركز الكون ويعتبر كلشي منحته ياه من حقه، و يمكن يحسك مقصر كمان ويحاول يلاقي بديل الك يكون أفضل منك لهيك بستغرب كتير من الناس يلي بيخافوا من الحيوانات.

وتفاعل المتابعون مع صورة رنا وكتب احدهم: لطشة لأحدهم يعني؟