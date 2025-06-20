سارة بركة بتعليق ساخر على الحـ ـرب بين اسرائيل و ايران وهذه علاقة بشار الاسد

أثارت الممثلة السورية سارة بركة موجةً واسعةً من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت تعليقًا لاذعًا ومثيرًا للجدل عبر خاصية "القصص القصيرة" في حسابها الرسمي على إنستغرام، تناولت فيه بشكل ساخر الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، مُلمحة إلى موقف الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

