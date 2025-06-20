سارة بركة بتعليق ساخر على الحـ ـرب بين اسرائيل و ايران وهذه علاقة بشار الاسد

View this post on Instagram
A post shared by Syrian Drama Stars (@syrian.drama.official)
A post shared by Syrian Drama Stars (@syrian.drama.official)
تصدر الفنان السوري أيمن زيدان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ان نشر صورة مؤثرة له برفقة حفيده، أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور ومحبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.
تصدّر اسم الممثل الأميركي الساخر جاكوب بيرغر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن نشر مقطع فيديو طريفًا وساخرًا عبر حسابه على منصة "تيك توك"، عبّر فيه عن فرحته بالقصف الإيراني الذي استهدف إسرائيل مؤخرًا، في موقف يعكس توجهه السياسي المعروف بتأييده العلني والدائم للقضية الفلسطينية.
كشف الفنان المصري أحمد سعد عن تعرضه لحادث سير أثناء قيادته لسيارته الجديدة، التي كان بصدد تجربتها للمرة الأولى. وأوضح سعد، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أن الحادث وقع خلال توجهه لتسجيل السيارة وتعليق لوحاتها الرسمية، مؤكدًا أن الأضرار اقتصرت على السيارة فقط دون وقوع أي إصابات.