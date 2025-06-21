زوجة أحمد سعد تكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد تعرضه لحادث مروع

تعرض الفنان المصري أحمد سعد لحادث سير، صباح الجمعة، وذلك بعد دقائق من استلامه سيارة جديدة سوداء اللون، حيث اصطدمت مركبة نقل بسيارته خلال توجهه لترخيصها، ما أدى إلى تحطم الجزء الأمامي منها.



وأكدت علياء بسيوني، زوجة أحمد سعد ومديرة أعماله، في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن جميع أفراد الأسرة بخير ولم يتعرض أي منهم لأذى، موضحة أن "سبب الحادث هو اصطدام سيارة نقل مع سيارتنا في طريق سريع، أثناء توجهنا لإنهاء تصاريح السيارة".

هذا وكان قد حرص أحمد سعد على طمأنة جمهوره بنشر صور للسيارة بعد الحادث عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقًا: "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. كنت بجربها ورايح أعلّق نمرها، لكن حصل لي حادث، بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير".