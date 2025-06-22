معجب يقتحم مسرح نانسي عجرم خلال حفلها في بيروت وهي تنفعل: شيطان!

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A post shared by Yawmi Plus (@yawmiplus)
A post shared by Yawmi Plus (@yawmiplus)
أصدر وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح، قرارا بتكليف الفنان جهاد عبدو بمهام المدير العام للمؤسسة العامة للسينما.
خرجت الفنانة السورية آمال سعد الدين عن صمتها لترد على الشائعات التي تطال زوجها الفنان قاسم ملحو.
أثارت الفنانة المصرية كارمن سليمان تفاعلاً واسعًا بعدما عبّرت عن رأيها في الجدل المثار حول لقب "صوت مصر"، مؤكدة خلال مشاركتها في مهرجان موازين بالمغرب أن هذا اللقب لا يجب أن يُمنح لفنان واحد فقط.