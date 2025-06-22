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معجب يقتحم مسرح نانسي عجرم خلال حفلها في بيروت وهي تنفعل: شيطان!
معجب يقتحم مسرح نانسي عجرم خلال حفلها في بيروت وهي تنفعل: شيطان!
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معجب يقتحم مسرح نانسي عجرم خلال حفلها في بيروت وهي تنفعل: شيطان!

فن

2025-06-22 | 05:18
معجب يقتحم مسرح نانسي عجرم خلال حفلها في بيروت وهي تنفعل: شيطان!
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Aljadeed
معجب يقتحم مسرح نانسي عجرم خلال حفلها في بيروت وهي تنفعل: شيطان!

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا ضخما في بيروت، التقت من خلاله جمهورها ومحبيها حيث قدمت اجمل اغنياتها التي تنوعت بين الرومانسية والحماسية والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير وراحوا يرددون كلماتها عن ظهر قلب.

وانتشرت مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، حيث كان لافتا مقطع فيديو يظهر احد معجبي نانسي الذي اقتحم المسرح لالتقاط صورة معها، الا ان تصرفه فاجأ نانسي فوصفته بالشيطان.

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