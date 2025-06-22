معجب يقتحم مسرح نانسي عجرم خلال حفلها في بيروت وهي تنفعل: شيطان!

وانتشرت مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، حيث كان لافتا مقطع فيديو يظهر احد معجبي نانسي الذي اقتحم المسرح لالتقاط صورة معها، الا ان تصرفه فاجأ نانسي فوصفته بالشيطان.