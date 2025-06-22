محامي شجون الهاجري يوجه تحذيرا بعد توقيفها بتهمة حيازة المخدرات

طالب المحامي جراح مبارك الواوان، بصفته وكيلاً عن شجون الهاجري، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر صورتها أو تداولها، أو أي محتوى آخر يتعلق بموكلته في أزمة توقيفها من قبل وزارة الداخلية الكويتية.

وأوضح محامي شجون الهاجري أن التحذير لا يقتصر على الصورة التي تم التقاطها لها مع المضبوطات فقط، ولكنه يشمل الأخبار أيضاً، معتبراً أن ذلك قد يعرّض فاعليه إلى الملاحقة القانونية.

وجاء ذلك التحذير بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء الأمس الصورة المصاحبة لبيان وزارة الداخلية، التي ظهرت فيها شجون الهاجري مكبلة اليدين وأمامها عدد من المواد المخدرة، والتي أوضحت الوزارة أنه تم العثور عليها بحوزتها بغرض التعاطي، وذلك في إطار حملة من البحث والتحري قادتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.