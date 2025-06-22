إبن سيرين عبد النور يحتفل بعيد الأب بطريقته الخاصة

وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها عبر خاصية الستوريز على انستغرام صورة تجمعها بوالدها وأرفقتها بتعليق كتبت فيه "بحبك والله يخليلي ياك حدي".

وأضافت صوراً لزوجها مع ابنها كريستيانو وابنتها تاليا، وأظهرت من خلالها العلاقة المميزة التي تجمع طفليها بوالدهم. وقالت سيرين: "الله يخليلنا اياك".وحرصت كذلك على توثيق تلك اللحظات العائلية الجميلة بفيديو طريف، لطفليها وهما يتحدثان عن صفات والدهما، حيث عبّرت تاليا عن حبها الكبير له، ووصفته بأنه "ليس والدها بل صديقها ويتعامل معها كأنه أفضل صديق لها". بينما قال كريستيانو "أحلى شي ببابا أنه كثير لطيف مع الناس"، لترد سيرين وهي تضحك: "للناس، في شي غلط عندك".تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو وعبروا عن حبهم الكبير لها ولعائلتها الصغيرة العفوية التي تتعامل مع شهرتها بطريقة لطيفة، وأثنوا على اهتمامها الدائم بطفليها وزوجها، ولفت كريستيانو كالعادة الأنظار بردوده البريئة وطريقته في التعليق والتفاعل مع شقيقته ووالده، والتي تظهر العلاقة المميزة التي تجمع بينهما.