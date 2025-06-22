وفاة مؤثرة تركية بسبب اضطراب فقدان الشهية

ضجّت الصحف العالمية بخبر وفاة المؤثرة التركية نيهال جاندان عن عمر يناهز 30 عاماً، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها باضطراب فقدان الشهية العصبي ووصول وزنها إلى 23 كيلوغراماً فقط قبل وفاتها.



نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي سيلا دوغو عبر حسابها الشخصي عبارة مقتضبة كتبت فيها "فقدنا نيهال".

وأعلنت أسرتها أن جثمانها تم تشييعه في منطقة ليفنت بإسطنبول من مسجد بربروس خير الدين باشا، وتم دفنها في مقابر العائلة.

وكانت الصحف التركية قد تفاعلت مع خبر انهيار نيهان جاندان وتدهور حالتها الصحية وكانت خلال أيامها الأخيرة ترقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات إسطنبول على إثر أزمة صحية جديدة تعرضت لها، وتوقف قلبها وفارقت الحياة بعدها.

يذكر أن أزمة نيهال جاندان الصحية بدأت قبل نحو عامين، بعد أن تم القبض عليها بصحبة شقيقتها بهار جاندان في نوفمبر 2023، على خلفية اتهامات وجهت لهما بالاحتيال وغسيل الأموال. وخلال فترة الاحتجاز أصيبت باضطراب نفسي تسبب في خلل بنظامها الغذائي وتدهور حالتها الصحية بالسجن، لذا تم الإفراج عنها لأسباب صحية وانخفض وزنها إلى 37 كيلوغراماً وعادت وخسرت الكثير من وزنها في المستشفى.



